Danni causati dal ciclone Harry, dal Governo in arrivo il decreto bis

In risposta ai devastanti effetti del ciclone Harry, il Governo si appresta a varare un secondo pacchetto di interventi economici a sostegno di Sardegna, Calabria e Sicilia. L’annuncio è giunto direttamente dalla premier Giorgia Meloni durante il suo sopralluogo a Niscemi, centro siciliano duramente colpito da una frana che ha reso inagibili numerose abitazioni. Il nuovo decreto legge sarà presentato in Consiglio dei Ministri mercoledì prossimo.

Sebbene le cifre definitive siano ancora in fase di stanziamento, la struttura del piano è già delineata: una quota specifica di circa 150 milioni di euro sarà destinata esclusivamente alla messa in sicurezza di Niscemi, mentre un fondo di diverse centinaia di milioni verrà ripartito tra le tre regioni per la ricostruzione.

I fondi mirano al ripristino dei servizi essenziali, delle infrastrutture danneggiate e al ristoro dei danni subiti dal tessuto produttivo, con una particolare attenzione al settore agricolo. Parallelamente, d’intesa con i governatori locali, è stata decisa la sospensione degli adempimenti fiscali fino al prossimo ottobre e l’attivazione di ammortizzatori sociali dedicati sia ai lavoratori subordinati che alle partite Iva.

