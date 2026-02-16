Le operazioni hanno interessato due distinti punti vendita: uno situato nel cuore del centro storico e l'altro a Predda Niedda

Sassari, maxi sequestro di merce contraffatta: ci sono giocattoli e sigarette elettroniche

Un consistente quantitativo di merce illegale, comprendente migliaia di pezzi tra giocattoli, sigarette elettroniche e dispositivi tecnologici, è stato rimosso dal mercato a seguito di un duplice intervento della Guardia di Finanza di Sassari. Le operazioni hanno interessato due distinti punti vendita: uno situato nel cuore del centro storico e l’altro all’interno dell’area industriale di Predda Niedda.

Nello specifico, presso l’esercizio del centro, i militari hanno rinvenuto 450 peluche che riproducevano illecitamente un celebre marchio internazionale. Molto più massiccio il sequestro nel magazzino di Predda Niedda, dove sono stati sigillati oltre 6.000 articoli tra carte collezionabili e giocattoli contraffatti, unitamente a 50 smartwatch (falsi di un noto brand americano) che presentavano tutti lo stesso codice seriale e lo stesso numero IMEI, prova inconfutabile della loro natura fraudolenta.

Il blitz ha colpito duramente anche il settore dei prodotti da fumo: sono state infatti sequestrate più di 2.800 sigarette elettroniche e circa 79.000 accessori (filtri e cartine) privi delle necessarie licenze dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il contenuto di nicotina dei dispositivi da svapo è stato quantificato in un equivalente di 67 chili di tabacco, configurando così il reato di sottrazione al pagamento delle accise. Per i gestori dei due esercizi è scattata la denuncia per contraffazione e ricettazione.

