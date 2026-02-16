Sport Luvumbo, esordio amaro con il Maiorca: sconfitta interna contro il Betis Siviglia

Esordio amaro per l’ex attaccante del Cagliari, Zito Luvumbo, con la maglia degli spagnoli del Maiorca. L’attaccante angolano classe 2002 si è trasferito ne La Liga nel calciomercato invernale con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nella sfida di ieri tra Maiorca e Betis Siviglia è arrivato l’esordio ufficiale per l’ex rossoblù, subentrato all’inizio del secondo tempo al posto di Mateo Fernandez.

L’angolano, in campo con i suoi sotto per 2-0, non è riuscito ad incidere per evitare la sconfitta arrivata con il punteggio di 2-1; dell’ex Lazio Muriqi il gol del Maiorca.

