Paura a Bono, incendio in un appartamento: tre persone soccorse

Paura nella notte a Bono, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato in via Fara, abitato da tre persone. L’allarme è scattato intorno alle 3.15, quando sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Bono, riuscendo a contenere e spegnere le fiamme prima che potessero provocare conseguenze più gravi.

L’intervento tempestivo ha infatti evitato danni irreversibili a un tubo del gas e a una bombola di Gpl, presenti nell’abitazione. Secondo le prime verifiche, l’incendio avrebbe avuto probabile origine dagli elettrodomestici della cucina.

Dopo lo spegnimento, i soccorritori hanno provveduto a chiudere l’impianto del gas e a effettuare la bonifica dell’area, mettendo in sicurezza l’appartamento.

Le persone che si trovavano all’interno sono riuscite ad allontanarsi in tempo e sono state successivamente prese in carico dal personale sanitario per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per gli adempimenti di competenza.

