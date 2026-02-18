Macellari, ancora guai per l’ex Cagliari: condannato per droga

L’ex calciatore Fabio Macellari, con trascorsi in Cagliari e Inter, è stato condannato dal Tribunale di Piacenza per droga: "La usavo, ma non la vendevo"

Fabio Macellari, ex calciatore con un passato in Serie A tra Cagliari, Inter, Bologna e Lecce, è stato condannato dal Tribunale di Piacenza a 8 mesi di reclusione e al pagamento di una multa da 1.800 euro per un episodio legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda giudiziaria riguarda un’indagine avviata nel 2019, condotta dai Carabinieri di Bobbio, che aveva portato l’ex atleta, oggi 51enne, sotto accusa per più episodi di cessione di droga. Nel corso del procedimento Macellari non ha mai negato di aver fatto uso personale di cocaina in passato, ma ha sempre respinto con decisione l’accusa di essere uno spacciatore.

Il giudice, al termine del processo, ha ritenuto l’ex difensore responsabile di una sola cessione, mentre lo ha assolto da altri due capi d’imputazione perché “il fatto non sussiste”. Dopo la lettura della sentenza, Macellari è stato riaccompagnato in carcere, dove sta già scontando una pena di 5 anni, stabilita dal Tribunale di Cagliari, per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna ed estorsione ai danni della madre della donna.

Una carriera partita bene, poi il declino

Macellari arrivò a Cagliari nel 1997, acquistato dal Lecce su richiesta dell’allora tecnico Gian Piero Ventura. In rossoblù visse tre stagioni positive, guadagnandosi la chiamata dell’Inter, esperienza però poco fortunata. Successivamente vestì la maglia del Bologna, in un periodo che lui stesso avrebbe poi indicato come l’inizio della dipendenza dalla cocaina.

Nel gennaio 2003 tornò ancora a Cagliari e nella stagione 2003/2004 collezionò 18 presenze nel campionato del ritorno in Serie A, condividendo lo spogliatoio con Gianfranco Zola. Ma pochi mesi dopo, nel gennaio 2004, fu escluso dalla rosa per atteggiamenti ritenuti poco professionali dalla società.

Da quel momento il suo percorso sportivo entrò in una fase discendente, lasciando spazio a una lunga serie di difficoltà personali e giudiziarie.

I tentativi di ricostruirsi una vita

Negli anni successivi Macellari ha provato a cambiare strada, svolgendo diversi lavori: panettiere, taglialegna e collaboratore in un locale di Quartu Sant’Elena.

Nel 2019, in un’intervista televisiva a Canale 5 con Barbara D’Urso che ebbe grande eco mediatico, raccontò apertamente le difficoltà vissute dopo la fine della carriera calcistica: “Quando smetti di giocare i soldi finiscono pur cercando di mantenere quello stile di vita”.

E aggiunse: “Poi ho fatto uso di droga e la droga porta a questo. Purtroppo ci ho sbattuto la testa ma ho avuto il sostegno della mia famiglia e ho ricominciato a lavorare. O fai così o muori. Aspetto che qualcuno si fidi ancora di me”.

