Cagliari, lavori di messa in sicurezza: temporaneamente chiusa via Università

A seguito di un primo intervento dei Vigili del fuoco, sono previsti ulteriori lavori di consolidamento e verifica sulla facciata dello stabile

A causa della presenza di elementi strutturali instabili su un immobile di proprietà del Comune, Via Università a Cagliari è stata interdetta al traffico a partire dalle ore 19:00 di ieri, martedì 17 febbraio 2026. Il provvedimento si è reso necessario per permettere alle squadre tecniche di operare in totale sicurezza durante le delicate fasi di rimozione delle parti pericolanti.

In seguito al primo intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area per scongiurare crolli immediati, sono ora previsti ulteriori lavori di consolidamento e verifica sulla facciata dello stabile.

La circolazione lungo l’arteria cittadina rimarrà sospesa fino al completamento delle perizie e al pieno ripristino dei parametri di sicurezza per pedoni e veicoli.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it