Sestu, auto si ribalta sulla 131: cinque feriti, due gravi

Incidente sulla Statale 131 a Sestu: un'auto con a bordo 5 persone si è ribaltata violentemente e gli occupanti sono rimasti feriti

Grave incidente nella notte lungo la Statale 131, nel territorio di Sestu. Intorno alle 2.30 una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari è intervenuta al km 10,900, in direzione Sassari, dove un’autovettura si è ribaltata sulla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento.

A bordo del veicolo viaggiavano 5 persone: un giovane alla guida e 4 donne. Tutti sono rimasti feriti e sono stati estratti dall’abitacolo dai Vigili del fuoco, con il supporto del personale sanitario del servizio territoriale di emergenza, intervenuto con più ambulanze.

I feriti sono stati trasferiti negli ospedali cittadini. Due di loro sono stati ricoverati in codice rosso all’Ospedale Brotzu di Cagliari. Secondo le prime informazioni, fortunatamente nessuno risulterebbe in pericolo di vita.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale, mentre la Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

