Cagliari-Lazio 0-0, le pagelle: Palestra da impazzire, bentornato Dossena

Il Cagliari non va oltre lo 0-0 contro la Lazio, ma le occasioni per portare a casa l’intera posta non sono mancate. Molto bene la difesa, ma bene anche i movimenti degli attaccanti che però non riescono a trovare i palloni giusti. Su tutti però spicca Palestra, autore di una prestazione brillante. Le pagelle:

Caprile 6: Quasi mai impegnato. Il primo vero sussulto biancoceleste arriva all’86’ su una punizione di Cataldi che disinnesca bene.

Mina 6: Gara impeccabile per 85 minuti. Poi arriva il doppio giallo che lascia i rossoblù in dieci, dove sbaglia posizionamento del corpo nel duello con Noslin.

Zé Pedro 6,5: Prestazione attenta e anche propositiva, con alcuni lanci e imbucate invitanti per i giocatori offensivi rossoblù.

Dossena 7: Riscatta la prestazione negativa contro la Roma. Inizia con un po’ di timidezza, ma poi viene fuori alla grande e negli ultimi minuti è protagonista di due chiusure decisive. Bentornato al vero Dossena.

Obert 6,5: Suo il cross perfetto per l’occasione di testa di Adopo nel primo tempo. Poi tanta sostanza, soprattutto in contenimento.

Palestra 7,5: Fa ammattire Pellegrini. L’esterno rossoblù è semplicemente incontenibile, tra giocate di pura tecnica e sgroppate da vero sprinter. Segna anche un bel gol, ma purtroppo in fuorigioco.

Mazzitelli 6: Gara ordinata nel poco tempo che ha a disposizione, poi è costretto a uscire per infortunio. (41′ Idrissi 6,5: Entra col piglio giusto, si fa trovare pronto e va vicino al gol con un bel sinistro che impegna Provedel)

Adopo 6,5: Inserimenti velenosissimi, anche se sul colpo di testa nel primo tempo poteva fare molto meglio. Prestazione di livello, se impara a finalizzare può diventare un centrocampista da “bonus” fantacalcistici.

Sulemana 6: Il suo compito è di equilibrare la mediana e ci riesce. Molto bene in fase di non possesso, ma produce poco sul versante offensivo.

Esposito 6: Molte idee partono dai suoi piedi. Ancora troppo poco concreto e poco cattivo, ma quando ha palla lui qualcosa può sempre succedere. (72′ Trepy 5,5: Si vede poco, poi è sfortunato perché nel finale il Cagliari è costretto ad arretrare).

Kilicsoy 6: Manca il gol e si vede poco in area di rigore. Eppure quando il pallone finisce tra i suoi piedi, anche quando si abbassa a centrocampo, sa sempre cosa fare. (86′ Zappa sv)

Pisacane 6,5: Cagliari propositivo e produttivo. Il gol non arriva, ma le occasioni sì ed è questo che da la cifra della buona partita dei rossoblù. La Lazio si rende pericolosa solo nel finale, quando i rossoblù sono in 10. Il tecnico può essere soddisfatto, anche se il punto sta stretto.

