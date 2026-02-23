Amici 25, la sarda Angie passa al serale con tre sì

L’allieva di Lorella Cuccarini conquista la maglia oro nella ventesima puntata: originaria di Uta e talento precoce, non è nuova ai talent

Nuovo traguardo per Angelica Paola Ibba, in arte Angie, protagonista della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nella puntata andata in onda ieri, la cantante sarda ha ottenuto tre sì dai professori di canto, conquistando la maglia oro e l’accesso al serale di Amici 25.

Originaria di Uta, classe 2001, Angie è seguita fin dall’inizio del percorso nella scuola da Lorella Cuccarini. A convincere la commissione è stata la sua intensa interpretazione di “Die on This Hill”, brano della cantautrice inglese Sienna Spiro.

La giovane artista vive a Milano, dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica seguita dalla manager Crista Pavan. Angie è anche diplomata in canto moderno all’accademia Vms di Loretta Martinez, ma il suo percorso nei talent è iniziato a soli 9 anni, quando è entrata nel cast della quarta edizione di Ti lascio una canzone.

Nel 2018 ha partecipato a The Voice of Italy, entrando nel team di J-Ax. Più recentemente, a dicembre 2024, Angie ha preso parte a Sanremo Giovani con il brano “Scorpione”, classificandosi tra i 25 finalisti.

Ora per la cantante sarda si apre la fase più attesa del talent: il serale di Amici, dove cercherà di confermare il percorso di crescita mostrato finora.

