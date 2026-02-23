Fresu incanta l’Arena di Verona, l’Inno chiude Milano Cortina 2026

Le note dell’Inno di Mameli eseguite da Paolo Fresu hanno impreziosito la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, regalando uno dei momenti più emozionanti della serata.

Ad accompagnare il trombettista sardo, tra i più importanti musicisti jazz italiani a livello internazionale, l’orchestra e il coro della Fondazione Arena di Verona, in uno scenario unico come l’iconico anfiteatro romano risalente al I secolo d.C.

La rivisitazione dell’Inno nazionale ha così caratterizzato uno dei riti più solenni all’interno dei festeggiamenti conclusivi di domenica sera. Dopo l’ingresso della bandiera italiana e il saluto agli atleti azzurri medagliati, l’esibizione di Fresu ha visto un’interpretazione intensa e raffinata, capace di unire tradizione e sensibilità contemporanea.

Un momento di grande impatto simbolico e culturale, che ha portato il talento italiano al centro della scena internazionale nell’atto finale dell’evento olimpico.

