Capoterra, viola il divieto di avvicinamento: arrestata 34enne

La 34enne era già destinataria di un divieto di avvicinamento ai familiari, ma è tornata a inveire sulla porta di casa

È stata arrestata nella serata di ieri una 34enne di Capoterra, già nota alle Forze dell’Ordine, indiziata del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’intervento è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di Sarroch, giunti a Capoterra dopo una concitata richiesta di aiuto pervenuta al numero di emergenza.

La vicenda trae origine da un contesto familiare problematico emerso alla fine del 2024, quando, a seguito di una denuncia presentata dai familiari della donna, i militari avevano avviato un’attività investigativa che aveva fatto emergere un quadro di presunti comportamenti vessatori. Secondo quanto ricostruito, la 34enne si sarebbe resa responsabile di ripetute violenze psicologiche, minacce e ingiurie nei confronti dei conviventi, circostanze che avevano portato l’Autorità giudiziaria a emettere un provvedimento restrittivo con l’obbligo di lasciare l’abitazione e di non avvicinarsi ai congiunti.

Nonostante le prescrizioni, nella serata di ieri la donna si sarebbe presentata nuovamente presso la casa familiare. All’arrivo della pattuglia, allertata tempestivamente dalla persona offesa, i Carabinieri l’hanno sorpresa mentre inveiva animatamente, accertando così la presunta violazione della misura cautelare.

Bloccata e condotta in caserma per gli adempimenti di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria la 34enne è stata quindi accompagnata presso il proprio domicilio e sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

