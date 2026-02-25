Sassari, sventata la baby-gang “Banda del Monte”: due minorenni prelevati

Il provvedimento arriva dopo settimane di aggressioni e minacce che avevano generato un forte clima di insicurezza nelle vie sassaresi

La Polizia di Stato ha inferto un primo colpo alla “Banda del Monte”, il sodalizio criminale composto da giovanissimi che, emulando lo stile delle gang metropolitane milanesi note come “Maranza”, seminava il panico tra i residenti e i negozianti di Sassari. L’operazione, scattata nella giornata di oggi 25 febbraio con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, ha portato all’esecuzione di diverse misure cautelari.

Due quindicenni di origine locale sono stati prelevati e trasferiti in una struttura comunitaria su disposizione del Tribunale per i Minorenni, mentre per un terzo complice, anch’egli minorenne, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Il provvedimento arriva dopo settimane di aggressioni e minacce che avevano generato un forte clima di insicurezza nelle vie e nelle piazze del centro sassarese.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it