Parma-Cagliari, arbitra Luca Massimi: due soli precedenti con i rossoblù

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 27a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match tra Parma e Cagliari, in programma venerdì 27 allo stadio Ennio Tardini ore 20:45, sarà il sig. Luca Massimi della sezione di Termoli.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Preti e Barone, IV uomo il cagliaritano Collu, al Var l’olbiese Giua e Avar Mazzoleni.

Massimi ha diretto solo in due occasioni il Cagliari, in cui non è mai arrivata una vittoria da parte dei rossoblù. La prima risale al 24 febbraio 2019 (sconfitta per 1-0 contro la Sampdoria) e la seconda al 6 dicembre 2021 nel pari per 1-1 contro il Torino.

