Cagliari, prorogate fino a settembre le zone rosse a sorveglianza rafforzata

L’ordinanza prefettizia che istituisce le “zone rosse” a sorveglianza rafforzata nelle aree urbane più sensibili di Cagliari è stata prorogata fino al 30 settembre 2026. La decisione è stata assunta nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Paola Dessì, alla presenza del sindaco Massimo Zedda e dei vertici delle forze di polizia.

Nel corso della riunione è emerso che la misura, inserita in una più ampia strategia per garantire la libera e sicura fruibilità degli spazi pubblici, ha prodotto risultati definiti “molto positivi” sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica. Registrata, infatti, una diminuzione del numero di reati denunciati e consumati, anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dai controlli, oltre a un aumento della sicurezza percepita dai cittadini.

Il prefetto Dessì ha sottolineato come il provvedimento sia finalizzato a tutelare la vivibilità delle aree urbane, soprattutto in vista dell’intensificarsi della vita sociale e dell’arrivo di un numero crescente di turisti durante la stagione estiva. Un periodo caratterizzato anche da una maggiore incidenza del fenomeno della movida e da una più consistente presenza di persone negli spazi pubblici.

Il sindaco Zedda ha evidenziato l’efficacia della misura sia sotto il profilo della sicurezza effettiva sia di quella percepita, confermando il netto calo degli episodi di delinquenza nelle zone interessate. Ha inoltre rimarcato come l’ordinanza si inserisca in un percorso già avviato dall’amministrazione per restituire fiducia e vivibilità ad alcune delle aree più frequentate della città.

La proroga punta ora a consolidare i risultati raggiunti, rafforzando l’effetto deterrente contro possibili condotte criminali e garantendo una piena e serena fruizione degli spazi pubblici, anche in vista dell’approssimarsi della stagione estiva.

