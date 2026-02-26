Quartu, Pisano (FdI) attacca sulla manutenzione strade: “Risorse insufficienti”

Polemica in Consiglio comunale a Quartu Sant’Elena sulle risorse destinate alla manutenzione stradale. A sollevare la questione è Michele Pisano, capogruppo di Fratelli d’Italia, che critica l’atto portato in Aula dall’amministrazione.

“Hanno portato in Aula un atto con risorse accantonate, ma nulla è stato detto sulla destinazione dei 200mila euro per le manutenzioni stradali” denuncia Pisano. Secondo l’esponente dell’opposizione, si tratta di una cifra “minima rispetto alle esigenze del territorio”, a fronte di criticità diffuse in diverse aree della città.

Preoccupazione anche per l’esaurimento dei 2 milioni di euro destinati all’accordo quadro per gli interventi sulle strade. “L’amministrazione ha di fatto spolpato il cantiere comunale, affidandosi totalmente all’esternalizzazione del servizio” attacca Pisano. “Ma questa scelta si sta rivelando un boomerang. È necessario approfondire i criteri adottati per le modalità di spesa e per l’organizzazione del servizio”.

Nel mirino dell’opposizione c’è anche la situazione del litorale quartese. In particolare, Pisano propone di destinare i 200mila euro previsti nella variazione di bilancio alle aree di Stella di Mare 1, che – sostiene – “versano in condizioni di abbandono da anni e sono state ulteriormente danneggiate dal maltempo”.

E conclude: “Serve mettere in sicurezza la zona, anche in vista della stagione estiva, quando oltre ai residenti aumenta la presenza di turisti e cresce il flusso di persone sul litorale, così come in tante altre aree del territorio”.

