Cagliari, Palestra sogna l’azzurro: “Posso arrivarci solo con grandi prestrazioni”

Marco Palestra, esterno del Cagliari in prestito dall’Atalanta, è certamente la più grande rivelazione di questo campionato di Serie A 2025/2026. Attacca, difende, inventa, fornisce assist e ultimamente si sta rendendo pericoloso anche in zona gol: tutto con grande tecnica, facilità di corsa e tanta concentrazione che lo pongono come uno dei migliori giocatori della stagione.

A marzo ci saranno i playoff per l’accesso al Mondiale 2026 in Usa, Messico e Canada, e l’esterno rossoblù sogna di strappare una prima convocazione in azzurro: “È un obiettivo e un sogno. Ma so che solo grazie a grandi prestazioni qui a Cagliari posso ambire a grandi traguardi”, dichiara Palestra a La Repubblica.

“Quando vedo un avversario davanti, immagino immediatamente come posso superarlo. Se poi è più bravo lui e mi prende la palla, va bene, ma mi piace il duello”.

