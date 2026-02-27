Province Città Metropolitana Paura a Quartu, violenta bomba carta esplosa davanti a una tabaccheria

Paura a Quartu, violenta bomba carta esplosa davanti a una tabaccheria

L'attacco è stato indirizzato contro l'ingresso del locale, concentrando la forza distruttiva sulla serranda e sul distributore automatico esterno

Di
Redazione Cagliaripad
-

Un’esplosione brutale ha scosso il centro di Quartu nel cuore della notte, quando un ordigno artigianale è stato fatto detonare davanti a una tabaccheria in via Vittorio Emanuele.

Intorno alle 00:30, la deflagrazione ha generato un’onda d’urto talmente potente da essere chiaramente udita fino alla vicina Quartucciu. Il fragore improvviso ha bruscamente svegliato la popolazione, scatenando un immediato allarme tra i residenti.

L’attacco è stato indirizzato contro l’ingresso del locale, concentrando la forza distruttiva sulla serranda e sul distributore automatico esterno, entrambi pesantemente danneggiati. Nonostante la violenza dell’atto, gli autori del gesto sono fuggiti a mani vuote senza riuscire a sottrarre merce o denaro. Sul posto sono giunti i reparti della Polizia per avviare le indagini, insieme ai Vigili del Fuoco che, dopo un’attenta ispezione, hanno escluso lesioni alla stabilità dell’edificio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE