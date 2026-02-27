Paura a Quartu, violenta bomba carta esplosa davanti a una tabaccheria

L'attacco è stato indirizzato contro l'ingresso del locale, concentrando la forza distruttiva sulla serranda e sul distributore automatico esterno

Un’esplosione brutale ha scosso il centro di Quartu nel cuore della notte, quando un ordigno artigianale è stato fatto detonare davanti a una tabaccheria in via Vittorio Emanuele.

Intorno alle 00:30, la deflagrazione ha generato un’onda d’urto talmente potente da essere chiaramente udita fino alla vicina Quartucciu. Il fragore improvviso ha bruscamente svegliato la popolazione, scatenando un immediato allarme tra i residenti.

L’attacco è stato indirizzato contro l’ingresso del locale, concentrando la forza distruttiva sulla serranda e sul distributore automatico esterno, entrambi pesantemente danneggiati. Nonostante la violenza dell’atto, gli autori del gesto sono fuggiti a mani vuote senza riuscire a sottrarre merce o denaro. Sul posto sono giunti i reparti della Polizia per avviare le indagini, insieme ai Vigili del Fuoco che, dopo un’attenta ispezione, hanno escluso lesioni alla stabilità dell’edificio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it