Sanluri, in casa deteneva 68gr di hashish per spaccio: 19enne in manette

I Carabinieri della Stazione di Sanluri, supportati dai colleghi del Nucleo Radiomobile, hanno arrestato nella notte un 19enne del posto, sorpreso con un ingente quantitativo di droga pronto per essere immesso sul mercato.

L’operazione è nata da un normale controllo nelle vie del centro: il giovane, tradito dal proprio nervosismo, è stato trovato inizialmente in possesso di uno spinello. Il sospetto che potesse nascondere altro ha spinto i militari a perquisire la sua abitazione, dove è emerso un vero e proprio laboratorio dello spaccio. Nella cucina sono stati rinvenuti 68 grammi di hashish, già ripartiti in quattro panetti, insieme a 440 euro in contanti, quattro bilancini elettronici e oltre 200 bustine di plastica per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale, inclusi i coltelli usati per tagliare la sostanza, è stato sequestrato per essere analizzato dai tecnici del RIS. Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, previsto per questa mattina presso il Tribunale di Cagliari.

