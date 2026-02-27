Cagliari, commercio irregolare del pesce: sequestrati 100kg di prodotti ittici

All’alba di oggi, gli uomini della Direzione Marittima di Cagliari hanno portato a termine un intervento mirato a reprimere le irregolarità nel settore ittico. Il blitz ha riguardato i canali della vendita all’ingrosso, passando al setaccio sia il pescato del territorio che i prodotti provenienti dall’estero.

Durante la prima fase dell’ispezione, la Guardia Costiera ha bloccato e rimosso dal mercato circa 70 chilogrammi di pesce poiché del tutto privi della documentazione obbligatoria che ne certificasse la provenienza. Per questa violazione delle norme sulla tracciabilità, un trasportatore e il titolare di un banco ittico sono stati sanzionati con multe per un valore complessivo di 3.000 euro.

L’attività è proseguita all’interno del mercato all’ingrosso portando alla scoperta di ulteriori 30 chilogrammi di gambero rosso che non erano stati registrati al momento dello sbarco da parte di un peschereccio della flotta locale. L’omissione della dichiarazione ha fatto scattare un provvedimento punitivo a carico del comandante dell’imbarcazione, al quale è stata notificata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

