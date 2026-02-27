Caso decadenza Todde, la sentenza della Corte d’appello entro 30 giorni

Si è chiusa intorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 27 febbraio, l’udienza conclusiva davanti alla Corte d’Appello di Cagliari sul ricorso per la decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde.
Durante il dibattimento, le parti hanno illustrato le rispettive posizioni in un clima di forte tensione, segnato da alcuni scambi polemici tra Riccardo Fercia, legale del collegio di garanzia, e gli avvocati della difesa.
Con il termine delle discussioni, la Corte ha dichiarato conclusa la fase dibattimentale, riservandosi la decisione. Il verdetto definitivo, secondo i tempi tecnici previsti dalla normativa, dovrà essere depositato ed emesso entro i prossimi 30 giorni.
