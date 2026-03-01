Guerra in Medio Oriente, turisti sardi bloccati a Dubai sulla nave Msc Euribia

Dovevano rientrare ieri sera a Fiumicino, ma la nuova escalation in Medio Oriente ha cambiato i piani. Una decina di turisti sardi sono fermi al porto di Dubai a bordo della Msc Euribia, nave da crociera da oltre 6mila posti.

I crocieristi sarebbero dovuti partire alle 21 locali, ovvero le 19 in Italia, per raggiungere in nave Doha, dove avrebbero preso l’aereo diretto a Roma Fiumicino. Tuttavia la nave non ha lasciato Dubai perché dal Qatar non è arrivata l’autorizzazione allo sbarco, conseguenza della guerra che vede coinvolti Stati Uniti d’America e Israele contro l’Iran.

L’equipaggio ha comunicato nelle scorse ore il cambio di programma e dallo staff sono arrivate rassicurazioni: Dubai viene considerato un porto sicuro. In una nota firmata dal comandante Paolo Benini si legge: “Siamo spiacenti di informarla che dobbiamo modificare il nostro itinerario a causa della situazione in corso in Medio Oriente. In accordo con le autorità nazionali, è stato deciso di rimanere nel porto di Dubai fino a nuovo avviso. Il porto di Doha è attualmente chiuso e probabilmente altri porti seguiranno a breve”.

La compagnia ha inoltre comunicato che, pur essendo consentito scendere a terra, viene raccomandato di restare nell’area del terminal crociere a causa della forte congestione del traffico cittadino. Per facilitare le comunicazioni, il Wi-Fi a bordo è stato reso aperto e gratuito e le escursioni prenotate saranno rimborsate integralmente.

Nel frattempo sui social è diventato molto attivo il gruppo dei crocieristi, dove vengono condivisi aggiornamenti costanti sulla situazione e sulle eventuali nuove disposizioni per il rientro in Italia.

