Incendio in appartamento a Nuoro, un uomo in ospedale: evacuate due famiglie

Paura questa mattina a Nuoro per un incendio divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Istria. L’allarme è scattato intorno alle 7.55, quando la squadra 1A della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta sul posto con il supporto di un’autobotte.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’abitazione ha preso fuoco, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento a causa dell’elevato carico di incendio presente all’interno.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’uomo che occupava l’appartamento, unico presente al momento del rogo, e altre due famiglie residenti negli appartamenti dello stesso stabile. Il proprietario dell’abitazione interessata dalle fiamme è stato accompagnato in ospedale da un’ambulanza del 118 per accertamenti.

Sul posto è intervenuto anche il funzionario di guardia per valutare le possibili cause dell’innesco e verificare la staticità dell’edificio, che potrebbe aver subito danni strutturali.

