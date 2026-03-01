Quartu, tragico incidente nella notte: un morto

Tragico incidente nella notte a Quartu Sant’Elena, lungo la strada provinciale 15. Un uomo sulla cinquantina ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento.

Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 2. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori dalla carreggiata. Non risultano altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, oltre a un’ambulanza del 118. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it