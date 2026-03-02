Sestu, 17enne cade rovinosamente in scooter: è grave

Grave incidente nella tarda serata di ieri all’uscita di Sestu, lungo la strada provinciale 8. Un ragazzo di 17 anni, residente a Elmas, ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, finendo violentemente sull’asfalto.

L’impatto è stato particolarmente violento e il giovane ha riportato traumi di seria entità. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’Ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Le condizioni del minorenne sono state giudicate gravi.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono stati affidati ai Carabinieri della stazione di Sestu, che stanno lavorando per chiarire le cause.

