Santa Margherita di Pula in festa: 100 anni per Maddalena Madeddu

Festa per i 100 anni di Maddalena Madeddu: celebrazione in famiglia e gli auguri delle amministrazioni di Pula e Teulada

Grande festa a Santa Margherita di Pula per il traguardo dei 100 anni di Maddalena Madeddu, circondata dall’affetto di familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni locali.

La celebrazione è iniziata con la messa officiata nella casa della centenaria dal parroco Don Andrea. Un momento intimo e partecipato che ha preceduto l’arrivo dell’Amministrazione comunale di Pula, rappresentata dal sindaco Walter Cabasino, dalla vicesindaca Elisabetta Loi e dall’assessora ai Servizi Sociali Emanuela Serra. A nome dell’intera comunità, hanno portato gli auguri ufficiali, esprimendo l’auspicio di poter condividere ancora a lungo questo importante traguardo.

Durante il rinfresco organizzato per l’occasione sono riaffiorati ricordi lontani, tra racconti di vita e momenti di commozione. “Zia Maddalena”, come affettuosamente viene chiamata, ha ricevuto numerose attestazioni di stima e affetto.

Originaria di Teulada, la centenaria ha ricevuto nei giorni scorsi anche la visita del sindaco del suo paese natale, Angelo Milia, che le ha consegnato gli auguri dell’Amministrazione e della cittadinanza teuladina, a testimonianza di un legame rimasto forte nel tempo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it