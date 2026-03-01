Giro di Sardegna, vince Filippo Zana

Il Giro di Sardegna 2026 si chiude nel segno di Filippo Zana, che conquista la classifica generale, e di Davide Donati, ancora protagonista e vincitore nell’ultima frazione con arrivo a Olbia.

A imporsi nella tappa conclusiva, da Nuoro alla città gallurese, è stato infatti il ventenne lombardo della Red Bull – Bora Hansgrohe Rookies, capace di piazzare lo sprint vincente davanti a Davide Persico (MBH Bank Ballan Telecom Fort) e allo sloveno Tilen Finkst (Solution Tech-Nippo Rali). Per Donati si tratta del secondo successo personale in questa edizione dopo quello ottenuto a Carbonia, confermando il suo grande momento di forma.

La classifica finale ha invece premiato il veneto Filippo Zana della Soudal Quick-Step, che ha preceduto il compagno di squadra Gianmarco Garofoli e Alessandro Verre (MBH Bank CSB Telecom Fort). Decisiva, per il 26enne vicentino, la vittoria conquistata nella tappa di sabato a Nuoro, la più impegnativa delle cinque in programma.

Per Zana, campione d’Italia nel 2022 e già vincitore di una tappa al Giro d’Italia 2023 in Val di Zoldo, si tratta del settimo successo tra i professionisti. Arrivato quest’anno alla formazione belga dopo tre stagioni con la Jayco-AlUla, ha saputo gestire il vantaggio nella giornata conclusiva, controllando gli attacchi degli avversari.

Il ritorno del Giro di Sardegna, giunto alla trentesima edizione dopo quindici anni di assenza, ha dunque regalato emozioni importanti per diversi ciclisti emergenti.

