Sicurezza rafforzata per obiettivi sensibili in Italia, alcuni sono in Sardegna

Il recente inasprimento del conflitto in Medio Oriente, innescato dalle operazioni militari congiunte di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e dalla conseguente controffensiva di Teheran, ha spinto il governo italiano a innalzare drasticamente le misure di protezione.

Il Ministero dell’Interno, guidato da Matteo Piantedosi, ha emanato direttive urgenti per blindare gli oltre 28.000 obiettivi sensibili censiti sul territorio nazionale, con un focus prioritario su siti diplomatici, commerciali e logistici legati ai paesi coinvolti nella crisi.

La Sardegna si trova in prima linea in questo scenario di massima allerta. L’Isola, infatti, detiene il primato nazionale delle servitù militari, ospitando circa il 60% delle aree soggette a vincoli della Difesa. Sotto stretta sorveglianza sono finiti i poligoni storici di Quirra, Capo Teulada e Capo Frasca, nodi strategici non solo per l’Italia ma per l’intera Alleanza Atlantica, oltre alla base di Decimomannu e ai presidi di La Maddalena.

