Cagliari, ruba giubbotto e fugge: 19enne denunciato, trovato anche in possesso di droga

Un 19enne è stato denunciato a Cagliari a seguito di un controllo della Polizia Locale che ha portato al recupero di refurtiva e sostanze stupefacenti. L’episodio ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa in Piazza Garibaldi, dove una pattuglia impegnata nel monitoraggio del territorio ha notato due giovani che procedevano con fare sospetto. Alla vista delle divise, i due hanno accelerato il passo separandosi improvvisamente per eludere un possibile controllo, spingendo gli agenti a seguirli a bordo dei motoveicoli di servizio.

Durante l’inseguimento a distanza, uno dei ragazzi è stato visto disfarsi furtivamente di un giubbotto. Una volta bloccato, il giovane non ha saputo giustificare il possesso dell’indumento, che è risultato essere stato rubato poco prima da un esercizio commerciale di via Manno. La successiva perquisizione ha inoltre permesso di rinvenire 22 grammi di hashish in possesso del ragazzo.

Essendo sprovvisto di documenti d’identità, il diciannovenne è stato condotto presso gli uffici della Questura per le procedure di fotosegnalamento e identificazione. L’intervento si è concluso con il sequestro della droga e del capo d’abbigliamento, mentre il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto e detenzione ai fini di spaccio.

