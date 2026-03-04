Quartu, lite tra sorelle degenera: una delle due ferita con un coltello

Serata di tensione a Quartu Sant’Elena, dove una lite improvvisa tra due sorelle è degenerata in un episodio di grave violenza domestica.

Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe scoppiato ieri dopo l’ora di cena per motivi ancora da chiarire. Durante il confronto, una delle due avrebbe impugnato un coltello e l’altra, nel tentativo di difendersi, sarebbe rimasta ferita a un braccio.

La sorella più giovane è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazione: la ferita è risultata superficiale e non è in pericolo di vita.

Sull’episodio stanno ora indagando i Carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione dei sanitari. Gli accertamenti sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le cause che hanno portato all’escalation.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it