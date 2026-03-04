Ss 131 oristanese, avviata la sperimentazione di asfalto ecosostenibile

Anas ha inaugurato oggi a Paulilatino, lungo la strada statale 131 “Carlo Felice”, una fase di test per un manto stradale ecosostenibile; la sperimentazione si inserisce nel completamento del nuovo svincolo.
Il cuore dell’innovazione risiede nella composizione chimica del bitume: la tradizionale componente sabbiosa è stata sostituita da un materiale derivante dal recupero delle scorie prodotte dai termovalorizzatori di rifiuti solidi urbani. Questo approccio permette di limitare drasticamente l’attività estrattiva di materie prime vergini, dando una seconda vita a materiali che altrimenti finirebbero nelle discariche.
Il progetto punta a validare un modello di economia circolare applicato alle grandi arterie stradali, garantendo due vantaggi ecologici immediati: la salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili e una gestione più intelligente e meno impattante dei residui urbani.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it