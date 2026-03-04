Cagliari, il Prefetto Paola Dessì in visita al Comando Provinciale Carabinieri

Questa mattina, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, situato nella storica sede di via Nuoro, ha ricevuto la visita istituzionale del Prefetto di Cagliari, la dottoressa Paola Dessì. La massima rappresentante del Governo nel territorio è stata accolta con gli onori militari dal Comandante Provinciale, il Generale di Brigata Luigi Grasso.

Il fulcro operativo della giornata è stato un vertice tecnico presieduto dal Generale Grasso, alla presenza di tutti gli ufficiali del Comando. Durante il briefing, è stata scattata una fotografia dettagliata della sicurezza pubblica nell’intera provincia, analizzando l’efficacia delle attività di prevenzione e le nuove dinamiche della criminalità locale. Al centro del confronto, la necessità di mantenere una “prossimità sociale” forte, capace di rispondere in modo tempestivo alle istanze dei cittadini.

La dottoressa Dessì ha espresso parole di vivo apprezzamento per l’impegno quotidiano dell’Arma, sottolineando il valore inestimabile della capillarità delle Stazioni Carabinieri. Secondo il Prefetto, la presenza dei presidi anche nei centri più remoti dell’entroterra rappresenta la garanzia di uno Stato vicino alla gente, capace di ascolto e rassicurazione. L’incontro ha ribadito l’eccellente sinergia tra Prefettura e Carabinieri, definita come un pilastro fondamentale per la stabilità e la sicurezza del territorio. A suggello dell’incontro, il Generale Grasso ha omaggiato il Prefetto con un dono istituzionale, simbolo del legame e della stima reciproca tra le due cariche.

