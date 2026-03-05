La situazione è destinata a farsi più critica con il calare del sole: le previsioni indicano infatti che, dalla notte, le piogge si faranno insistenti

Meteo Sardegna: il vento di Scirocco insiste, in arrivo piogge e temporali

Il maltempo torna a bussare alle porte dell’Isola, portando con sé un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una mattinata incerta, la Sardegna vedrà un progressivo aumento della nuvolosità che darà il via a precipitazioni sparse a partire dal pomeriggio.

A rendere lo scenario più complesso sarà l’insistenza dei venti di Scirocco, previsti con un’intensità da moderata a forte. Le correnti calde e umide provenienti dal quadrante sud-orientale agiteranno i bacini circostanti, rendendo i mari molto mossi e creando potenziali disagi ai collegamenti marittimi.

La situazione è destinata a farsi più critica con il calare del sole: le previsioni indicano infatti che, dalla notte, le piogge si faranno più insistenti e assumeranno carattere temporalesco, colpendo l’intera regione. Le autorità raccomandano la massima prudenza, specialmente per chi si trova in viaggio o nelle aree costiere esposte alle mareggiate.

