Guerra in Medio Oriente, ci sarebbero almeno 7 sardi bloccati in Sri Lanka

L’onda d’urto del conflitto in Asia si propaga fino all’Oceano Indiano, coinvolgendo un gruppo di viaggiatori galluresi attualmente bloccati nello Sri Lanka. Sono almeno sette i cittadini residenti tra La Maddalena, Luras, Palau e Budoni che, dalla capitale Colombo, stanno tentando freneticamente di organizzare il proprio rimpatrio. Il bilancio complessivo dei connazionali impossibilitati a lasciare l’isola a sud dell’India è in costante ascesa e ha già superato le cento unità.

La crisi è precipitata dopo che le forze statunitensi hanno intercettato e colpito un’imbarcazione iraniana proprio in quelle acque, trasformando la regione in un nuovo fronte caldo.

La paralisi dei trasporti è tuttavia dovuta principalmente al caos che regna nei cieli sopra il Golfo Persico: l’instabilità dello spazio aereo impedisce la regolare prosecuzione dei voli internazionali che solitamente effettuano scalo in quell’area prima di dirigersi verso gli aeroporti italiani, lasciando centinaia di persone in una sorta di limbo logistico.

