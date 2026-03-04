Sardi bloccati a Dubai, lettera a Todde: “La preoccupazione è alta, aiutateli a tornare”

"La situazione è ulteriormente complicata dalle continue chiusure dello spazio aereo nella regione e dalla cancellazione di voli", si legge nella lettera

Circa una decina di cittadini cagliaritani restano ancora bloccati al porto di Dubai a bordo della Msc Euribia a causa del conflitto armato che si protrae in tutto il Medio Oriente.

Annalisa Melis, in rappresentanza dei cittadini sardi che si trovano attualmente in una situazione di forte disagio e incertezza a causa dell’escalation militare, ha scritto alla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde.

“La situazione è ulteriormente complicata dalle continue chiusure dello spazio aereo nella regione e dalla cancellazione di voli e crociere programmate, che rende difficile organizzare un rientro tempestivo e sicuro per tutte le persone coinvolte”.

“La preoccupazione dei famigliari e dei connazionali è alta, così come il desiderio di rientrare quanto prima in Italia in piena sicurezza. In considerazione di ciò, Le chiedo cortesemente se la Regione Autonoma della Sardegna possa farsi parte attiva – anche nell’ambito delle competenze istituzionali e in raccordo con il Governo italiano e il Ministero degli Affari Esteri”.

