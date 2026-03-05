Sassari, vuole soldi per comprare il telefono e picchia il padre: 22enne arrestato

Davanti al rifiuto del padre 73enne il giovane ha reagito con violenza scaraventandolo in terra e colpendolo con diversi pugni al volto

A Sassari, un giovane di 22 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato in via Ciusa, a seguito di una chiamata d’emergenza al 112 che segnalava un violento diverbio domestico.

Una volta giunti nell’abitazione, i militari hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione: il ragazzo, in preda a un forte stato di agitazione, aveva preteso con insistenza dal padre una somma di denaro necessaria all’acquisto di un nuovo smartphone. Davanti al rifiuto del genitore, un uomo di 73 anni, il giovane ha reagito con inaudita violenza, scaraventandolo sul pavimento e colpendolo ripetutamente con diversi pugni al volto.

L’anziano è stato subito soccorso dal personale del 118; i successivi esami clinici hanno confermato la gravità dell’assalto, evidenziando contusioni facciali e la frattura delle ossa nasali. Il 22enne, prontamente bloccato dalle forze dell’ordine, è stato condotto presso la casa circondariale di Bancali. L’arresto è stato eseguito d’intesa con la Procura della Repubblica di Sassari, ponendo il soggetto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

