Cagliari-Como 1-2, sardi coraggiosi ma sconfitti con un eurogol

Il Cagliari perde 1-2 contro il Como e non riesce a mettere altro fieno in cascina per la corsa salvezza. La squadra di Pisacane risponde all’iniziale svantaggio, mostrando una buona crescita nella ripresa. A tagliare le gambe ai rossoblù, ironia della sorte dopo la splendida rete di Folorunsho contro il Parma, è un eurogol di Da Cunha.

Partenza lenta da entrambe le parti, ma al 14′ è un episodio a sbloccare la gara per il Como. Palla persa da Adopo a centrocampo, verticalizzazione intercettata male da Dossena che regala palla a Baturina per il vantaggio degli ospiti. Il Como prende coraggio, mentre il Cagliari resta molto basso e fatica a verticalizzare. Alla mezz’ora Sulemana si mangia un clamoroso rigore in movimento, dopo l’assist di Palestra che lo trova libero a centro area: il ghanese liscia incredibilmente a botta sicura.

Nella ripresa nessun cambio, ma il Cagliari entra con lo spirito giusto. Al 55′ infatti arriva il gol del pareggio firmato da Esposito, dopo una bella azione sviluppata quinto su quinto tra Palestra e Obert: l’attaccante si fa trovare pronto e di testa realizza l’1-1. Il Cagliari prende fiducia e alza il baricentro, ma per due volte è l’arbitro Marinelli a rendersi protagonista: la prima in un episodio dubbio in area ai danni di Palestra, la seconda volta su un fallo netto nei confronti di Esposito al limite dell’area. In entrambe le circostanze la valutazione è simulazione e rossoblù ammoniti.

Al 75′ però è il Como a tornare avanti. Da Cunha raccoglie un pallone vagante dai 30 metri e scaglia un sinistro incredibile all’incrocio dei pali, firmando il 2-1. Il Cagliari prova l’assalto e all’85’ Butez compie un miracolo su Adopo. Si tratta dell’ultimo sussulto della squadra sarda, che esce dall’Unipol Domus a mani vuote.

