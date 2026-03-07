Le nostre pagelle dopo Cagliari-Como: Esposito e Palestra trovano dei guizzi interessanti, ma per il resto tante imprecisioni

Cagliari-Como 1-2, le pagelle: Esposito e Palestra ispirati, ma non basta

Il Cagliari esce sconfitto dall’Unipol Domus nel match contro il Como. Finisce 2-1 per i lariani, dopo che i sardi avevano rimesso in sesto una gara cominciata male. Qualche polemica per alcune decisioni arbitrali contro i rossoblù, ma gara comunque coraggiosa per gli uomini di Pisacane, anche se le note negative non mancano.

Caprile 6: Incolpevole sul gol dell’1-0 e mai davvero impegnato nel primo tempo. Nella ripresa il copione è lo stesso, soccombe solo a un tiro clamoroso di Da Cunha.

Dossena 5: Troppo molle in occasione del gol dell’1-0. Non sempre sicuro quando la palla transita dalle sue parti.

Zé Pedro 6: Sul suo lato il Como sfonda poco ed è anche merito suo. Prende una pallonata al volto nel secondo tempo ed è costretto a uscire in anticipo. (72′ Zappa 6: Ordinaria amministrazione).

Rodriguez 5,5: Impacciato quando viene puntato e confuso sull’1-0. Lento in impostazione. (77′ Idrissi sv) (86′ Pavoletti sv)

Liteta 6: Buona presenza in mediana, intercetta diversi palloni importanti anche se in impostazione non brilla. Cala a lungo andare. (77′ Kilicsoy sv)

Adopo 5,5: Perde un pallone velenoso che innesca l’1-0. Meglio nel prosieguo della gara. Butez gli nega la gioia nel finale.

Sulemana 5,5: Si mangia un gol clamoroso al 30′ per un liscio goffo.

Obert 6: Qualche imprecisione, ma si propone spesso in fase offensiva.

Palestra 7: Serve una gran palla a Sulemana che liscia clamorosamente. Bravo a raccogliere un filtrante di Esposito e far partire l’azione dell’1-1. Nel secondo tempo fa impazzire i laterali del Como.

Esposito 6,5: Primo tempo fantasma, con Folorunsho dialoga poco. Nella ripresa però è lui ad avviare e chiudere l’azione dell’1-1. (77′ Trepy 6,5: Serve una gran palla ad Adopo nel finale. Entra e crea qualche pericolo)

Folorunsho 5,5: Provato nel ruolo di centravanti. Ci mette la solita fisicità, ma il ruolo non è il suo e si vede.

Pisacane 5,5: Primo tempo giocato molto basso, con il Como in controllo. I suoi hanno però alcune chance per pungere ma non le sfruttano, mostrando evidenti limiti tecnici. La squadra però è sempre sul pezzo e trova la forza di pareggiare, rischiando anche di ribaltarla. I cambi però non riescono a dare la scossa definitiva.

