Giuseppe Congia, ricerche senza sosta: anche i familiari impegnati sul campo

Continuano da quattro giorni le ricerche di Giuseppe Congia a Iglesias. In campo Vigili del fuoco, droni, unità cinofile e volontari

Proseguono senza sosta da 4 giorni le ricerche di Giuseppe Congia, l’uomo scomparso nel territorio di Iglesias. L’attività di ricerca è coordinata dai Vigili del fuoco del comando di Cagliari dopo l’attivazione del Piano per la ricerca delle persone scomparse da parte della Prefettura di Cagliari.

Per gestire le operazioni è stato istituito un Posto di Comando Avanzato in un’area periferica della città, coordinato dal funzionario di guardia dei Vigili del fuoco. Sul campo operano la squadra di pronto intervento del distaccamento di Iglesias, gli specialisti Tas (topografia applicata al soccorso), i piloti Sapr con i droni e le unità cinofile, tutti inviati dalla centrale operativa di Cagliari.

Alle ricerche partecipano anche le Forze dell’Ordine, i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, il soccorso alpino della Guardia di Finanza, oltre ai volontari della Protezione Civile dei comuni di Iglesias e Siliqua. Nelle operazioni sono impegnati anche i familiari dell’uomo, nella speranza di ritrovarlo il prima possibile.

