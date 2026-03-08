Cagliari-Como, Fàbregas polemizza sul campo: “Erba alta per farci giocare male”

Piccola polemica in sala stampa dopo la sfida Cagliari-Como, vinta dai lariani per 2-1 all’Unipol Domus. Il tecnico degli ospiti Cesc Fàbregas ha elogiato la prestazione dei suoi, capaci di conquistare i tre punti anche senza riuscire a esprimere il consueto gioco palla a terra.

Secondo l’allenatore spagnolo, però, a rendere più complicata la gara non sarebbe stata soltanto la prova dei rossoblù guidati da Fabio Pisacane, ma anche le condizioni del terreno di gioco.

“Ho visto il Cagliari che mi aspettavo, una squadra con una grande idea che al primo errore ti massacra” ha spiegato Fàbregas. “In questo campo però non abbiamo potuto giocare a calcio come volevamo, perché hanno lasciato l’erba alta e non l’hanno voluta bagnare proprio per non farci giocare. Noi però abbiamo trovato un modo diverso per vincerla”.

Il tecnico lariano ha poi sottolineato le difficoltà del periodo, con tante partite ravvicinate. “Stiamo giocando molto e non siamo una squadra costruita per affrontare così tanti match in poche settimane. Eravamo un po’ cotti, con tanti giovani che non sono abituati a fare 3-4 gare ravvicinate. Questa è stata la gara più difficile della stagione, ma l’abbiamo portata a casa”.

Infine, Fàbregas ha chiarito l’episodio avvenuto durante la gara con il tecnico rossoblù: “Non abbiamo litigato su quella rimessa laterale. Stavamo scherzando. Con Pisacane abbiamo studiato insieme e siamo due allenatori giovani che si aiutano a vicenda. Dopo la partita abbiamo parlato per 7-8 minuti”.

