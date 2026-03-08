Arbitra 17enne aggredita, il Comune di Sarroch convoca il club

Forti reazioni da parte delle autorità all’episodio di violenza nel calcio giovanile sardo che ha coinvolto una giovanissima arbitra. Una direttrice di gara di appena 17 anni è stata prima insultata e poi aggredita fisicamente da un dirigente al termine di una partita tra Asd Gioventù Sarroch e Nuova La Salle, riportando lesioni con una prognosi di 45 giorni.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe colpito la giovane arbitra con schiaffi al volto e un pugno, provocandole diverse ferite. Sulla vicenda è intervenuta anche la Figc, che ha reso noto un provvedimento disciplinare nei confronti del dirigente coinvolto.

Il caso ha suscitato forte indignazione a Sarroch, dove l’amministrazione comunale ha convocato in municipio i vertici della società sportiva per un confronto su quanto accaduto.

“Non appena appresa la notizia abbiamo incontrato la società – si legge nella nota del Comune – che ha fornito una diversa versione dei fatti, la cui valutazione spetterà agli organi competenti. Ciò che abbiamo ribadito con chiarezza è che condanniamo qualsiasi forma di violenza”.

A esprimere preoccupazione è anche il consigliere comunale con delega allo Sport Marcello Masu: “La violenza non dovrebbe mai essere associata alla parola sport, soprattutto in ambito giovanile. Episodi di questo tipo non rappresentano lo spirito dello sport e qualsiasi risultato sportivo è vano se non è sostenuto da solidi principi di educazione”.

Solidarietà alla giovane direttrice di gara è arrivata anche dall’Associazione Italiana Arbitri, che ha espresso “profondo sdegno e indignazione”. E aggiunge: “Colpire un arbitro è sempre un fatto gravissimo, ma farlo nei confronti di una ragazza di 17 anni impegnata in una gara giovanile supera ogni limite di civiltà sportiva e umana. È inaccettabile che chi ricopre un ruolo educativo nello sport si renda protagonista di un gesto tanto vile quanto violento”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it