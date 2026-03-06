Sarroch, giovane arbitra 17enne aggredita fisicamente: dirigente nei guai

L'uomo è stato prima ammonito e poi espulso per proteste dalla direttrice di gara innescando una serie di inaudite violenze fisiche

Un gravissimo episodio di violenza ha macchiato il calcio giovanile in Sardegna durante l’incontro tra Nuova La Salle e Gioventù Sarroch. Una direttrice di gara di soli 17 anni è stata brutalmente aggredita da un dirigente della squadra ospite, riportando lesioni giudicate guaribili in 45 giorni. La risposta della Lega Nazionale Dilettanti non si è fatta attendere: l’aggressore è stato sanzionato con l’interdizione da ogni attività federale per i prossimi cinque anni.

La follia è esplosa all’inizio del secondo tempo, quando l’uomo — che ricopriva il ruolo di assistente di parte — ha iniziato a protestare con inaudita violenza per una semplice rimessa laterale non assegnata. Dopo aver ricevuto un’ammonizione, il dirigente ha continuato a insultare la giovane arbitra, rendendo inevitabile il provvedimento di espulsione.

A quel punto è scattata l’aggressione fisica: l’uomo ha colpito la ragazza con due schiaffi al volto e, mentre lei tentava di allontanarsi, le ha sferrato un pugno. Solo l’intervento dei tesserati della Nuova La Salle ha permesso di fermare l’esagitato e prestare i primi soccorsi alla giovane, mentre la partita veniva definitivamente sospesa.

