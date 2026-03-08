Dinamo Sassari corsara a Trento, finisce 96-99

Impresa della Dinamo Sassari, che espugna il campo dell’Aquila Basket Trento vincendo 99-96 dopo un tempo supplementare e conquista due punti fondamentali nella corsa salvezza.

La squadra sassarese si presenta senza Carlos Marshall, ma trova una grande prestazione di gruppo e soprattutto il talento del nuovo arrivato Daryl Macon, subito protagonista. La Dinamo parte fortissimo nel primo quarto grazie a un eccellente 6 su 11 da tre punti. Rashawn Thomas, in quintetto nonostante qualche dubbio sulle sue condizioni, domina tra tiro e rimbalzi, impreziosendo la sua prova con una schiacciata spettacolare. Buone anche le prove di Breein Tyree Buie e Matteo Ceron, con Sassari avanti 30-21 al termine del primo periodo.

L’ingresso di Macon cambia ulteriormente il ritmo della partita: la guardia americana segna 13 punti in appena otto minuti e trascina i sardi fino al +17 sul 47-30. Un problema all’adduttore lo costringe però a uscire anzitempo. Trento reagisce con più aggressività e riduce lo svantaggio fino al 52-39 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto i padroni di casa ribaltano l’inerzia con un parziale che li porta sul 63-57, ma la Dinamo reagisce e torna avanti fino al 79-74 nel finale di gara.

A pochi secondi dalla sirena Sassari sembra avere la partita in mano, ma un fallo tecnico fischiato a Osvaldas Beliauskas permette a Trento di pareggiare e portare la sfida all’overtime sul 90-90. Nel supplementare la gara resta punto a punto e la stanchezza si fa sentire su entrambi i fronti. A 36 secondi dalla fine Eimantas McGlynn realizza il canestro del sorpasso con una giocata da tre punti che vale il 97-96, poi chiude i giochi Buie dalla lunetta per il definitivo 99-96. Vittoria pesantissima per la classifica.

