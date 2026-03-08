Quartu, sei giorni fa l’incidente in moto: non ce l’ha fatta il 25enne coinvolto

Non ce l’ha fatta Riccardo Piras, il giovane di 25 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lunedì scorso a Quartu Sant’Elena. Dopo sei giorni di ricovero in condizioni critiche, oggi il ragazzo è deceduto.

Piras, che di mestiere faceva la guardia giurata, era rimasto coinvolto in uno scontro mentre viaggiava in scooter lungo viale Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Madrid. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo su cui si trovava si era scontrato con un’auto. L’impatto era stato violentissimo e il giovane era finito pesantemente sull’asfalto.

Soccorso dal personale del 118, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era stato ricoverato in condizioni giudicate subito gravissime nonostante dalle prime informazioni sembrava poter essere fuori pericolo. Oggi il tragico epilogo. Sull’incidente e sulla dinamica dello schianto sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Quartu.

