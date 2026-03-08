Cagliari-Como, l’arbitro Marinelli criticatissimo | Pisacane: “Basta, ora parlo”

Il Cagliari esce sconfitto 2-1 dal Como al termine di una gara che ha lasciato molte polemiche, soprattutto per alcune decisioni arbitrali contestate dai rossoblù nella ripresa.

Nel mirino delle critiche è finito il direttore di gara Livio Marinelli, protagonista di due ammonizioni per simulazione oggettivamente discutibili: la prima ai danni di Marco Palestra, tra l’altro in area di rigore, la seconda a Sebastiano Esposito al limite dell’area lariana. Episodi che hanno acceso il dibattito anche alla luce delle recenti polemiche arbitrali nate dopo il caso Bastoni–Kalulu nella sfida tra Inter e Juventus, che sembra aver fortemente condizionato gli arbitri.

Nel dopopartita il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha deciso di fare un’eccezione alla sua abituale linea prudente sugli arbitri. “Sapete che non parlo mai di arbitri ma questa volta faccio un’eccezione” ha dichiarato in sala stampa. “Forse sono stato troppo buono in questi otto mesi, ma un conto è essere bravi e un altro essere qualcos’altro che non possiamo pronunciare”.

Pisacane ha spiegato di voler mantenere un atteggiamento costruttivo nei confronti della classe arbitrale, ma ha sottolineato come spesso gli episodi finiscano per penalizzare la sua squadra. “Credo che facendo buon viso gli episodi vadano troppo spesso da una parte contraria e mi dispiace molto, così non va bene”. A pesare maggiormente è l’ammonizione a Esposito, che salterà la prossima gara. “Non ci sarà a Pisa ed è la cosa che mi rammarica di più, questo conta più di ogni altra cosa”.

Il Cagliari tornerà infatti in campo domenica prossima alle 15 in casa del Pisa, in una sfida che potrebbe rivelarsi importante per consolidare la corsa verso la salvezza. I toscani hanno perso malamente 4-0 contro la Juventus e restano ultimi in classifica. Il Cagliari non può permettersi di fallire un vero e proprio match point salvezza.

