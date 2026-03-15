Fulmine colpisce aereo Linate-Cagliari, paura a bordo prima dell’atterraggio

Momenti di paura ieri sera sul volo Aeroitalia tra Milano Linate e Cagliari. Intorno alle 19.20, circa mezz’ora prima dell’atterraggio, un fulmine ha colpito l’ala dell’aereo mentre il velivolo era in fase di avvicinamento alla pista di Elmas.

Secondo quanto raccontato da alcuni passeggeri, l’impatto è stato molto forte: l’aereo si è improvvisamente illuminato e subito dopo si è sentito un rumore intenso, che ha provocato attimi di comprensibile paura tra le persone a bordo. Nonostante lo spavento dato anche dalla turbolenza, il velivolo ha proseguito il volo senza problemi e l’atterraggio è avvenuto regolarmente.

I fulmini sugli aerei

Gli episodi di fulmini che colpiscono gli aerei non sono eventi particolarmente rari. Secondo le stime dell’industria aeronautica, un aereo commerciale che trasporta passeggeri viene colpito da un fulmine in media una volta all’anno.

In genere non provocano conseguenze per i passeggeri. La fusoliera metallica dell’aeromobile funziona infatti come una gabbia, secondo la legge di Faraday, lo stesso principio che protegge chi si trova all’interno di un’automobile o di una carrozza ferroviaria durante un temporale.

La struttura dell’aereo, generalmente realizzata in alluminio, conduce l’elettricità lungo la superficie esterna del velivolo impedendo alla scarica di penetrare nella cabina.

In alcuni casi, tuttavia, un fulmine può causare danni alla strumentazione elettronica di bordo, motivo per cui gli aeromobili vengono sempre sottoposti a controlli tecnici dopo eventi di questo tipo.

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