Dinamo Sassari, impresa sfiorata: ma Reggio Emilia vince 102-99

Sconfitta amara per la Dinamo Sassari, che dopo una partita combattutissima cede nel finale alla UNAHotels Reggio Emilia. Nella 22ª giornata di Lega Basket Serie A giocata oggi al PalaSerradimigni di Sassari, finisce 102-99 per gli ospiti.

I sassaresi restano in vantaggio per 39 minuti e toccano anche il +15 nel terzo quarto, ma negli ultimi secondi la formazione emiliana riesce a ribaltare il risultato con maggiore freddezza nei momenti decisivi.

A trascinare gli ospiti è Caupain (31 punti), protagonista soprattutto nel finale insieme al lungo Echenique, autore del tapin che a 40 secondi dalla sirena ha cambiato l’inerzia della gara. Per la Dinamo non è bastata la prova di Buie, miglior realizzatore dei biancoblù con 23 punti, né il ritorno in campo dopo tre mesi di Marshall, poi espulso nel secondo tempo.

La squadra di Mršić parte con grande intensità difensiva e trova subito ritmo in attacco, arrivando anche sul +13 nel primo quarto. Nel secondo periodo gli emiliani provano a rientrare trascinati da Caupain, ma la Dinamo riesce comunque a chiudere avanti all’intervallo sul 56-51.

Nel terzo quarto Sassari sembra poter controllare la gara e arriva fino al +15, ma Reggio Emilia non si arrende e ricuce progressivamente lo svantaggio. Nell’ultimo minuto arrivano i canestri decisivi: i liberi di Rossato e il tapin di Echenique valgono il primo vantaggio ospite a 41 secondi dalla fine.

L’ultimo possesso della Dinamo non produce il canestro del sorpasso e dalla lunetta Echenique chiude definitivamente la partita sul 102-99 per gli emiliani.

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