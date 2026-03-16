Quartu Sant’Elena, nuova perdita sulla rete idrica: ancora disagi

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Quartu Sant’Elena per individuare una perdita occulta nella rete idrica che sta causando problemi di pressione nelle condotte.
La dispersione non emerge in superficie, motivo per cui i tecnici stanno effettuando controlli approfonditi lungo la rete per individuare il punto esatto della rottura. Le operazioni vengono eseguite con l’utilizzo di particolari apparecchiature chiamate geofoni, strumenti in grado di rilevare le perdite d’acqua attraverso impulsi sonori lungo le tubazioni.
Una volta individuato il punto preciso della rottura, si procederà immediatamente con l’intervento di riparazione. Nel corso della giornata potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione dell’acqua, in particolare nella zona di via Marconi in direzione del cimitero.
Il servizio idrico tornerà regolare al termine delle operazioni e della riparazione della condotta.
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