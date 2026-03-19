Olbia, aggredisce un’anziana per rapinarla: una donna tratta in arresto

L'indagata si sarebbe introdotta con la forza nell'abitazione della vittima, aggredendola fisicamente per sottrarle gioielli e denaro

I Carabinieri di Olbia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di una donna, accusata di una brutale rapina ai danni di un’anziana. L’arresto rientra in un’operazione più ampia coordinata dalla Procura di Tempio Pausania, che ha portato all’emissione di tre provvedimenti restrittivi per vari episodi di microcriminalità nel territorio gallurese.

Il grave fatto risale allo scorso 25 febbraio. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’indagata si sarebbe introdotta con la forza nell’abitazione della vittima, aggredendola fisicamente per sottrarle alcuni gioielli in oro e una piccola somma di denaro. L’allarme, lanciato tempestivamente attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, ha permesso ai militari della Stazione di Olbia Centro di intercettare la presunta rapinatrice a breve distanza dal luogo del delitto, riuscendo a recuperare l’intera refurtiva e a riconsegnarla alla legittima proprietaria.

Le conseguenze per l’anziana sono state pesanti: soccorsa e trasportata d’urgenza al pronto soccorso, la donna ha riportato lesioni giudicate guaribili dai medici in non meno di trenta giorni. Gli ulteriori accertamenti investigativi condotti nelle settimane successive hanno cristallizzato il quadro probatorio, spingendo il GIP a disporre la misura cautelare eseguita nelle ultime ore.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it