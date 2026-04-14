Assemini, lavori sulla strada statale 130: traffico limitato per la giornata di sabato

La circolazione lungo la strada statale 130 “Iglesiente” subirà alcune variazioni nella giornata di sabato 18 aprile per permettere al Comune di Assemini di effettuare la manutenzione ordinaria di due complessi semaforici. Gli interventi comporteranno l’istituzione di un restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni di marcia, interessando i settori situati in corrispondenza del chilometro 10,480 e del chilometro 11,280. Le limitazioni al transito verranno attivate in modo alternato tra i due siti operativi per ridurre l’impatto sulla fluidità veicolare.

Il cronoprogramma dei lavori è stato pianificato per evitare il blocco totale dell’arteria durante le ore di punta. I cantieri saranno operativi nella fascia oraria compresa tra le ore 9:30 e le 20:00, ma la pianificazione prevede due finestre temporali di sospensione delle attività.

Le operazioni verranno infatti interrotte tra le 13:00 e le 14:00 e tra le 17:00 e le 18:00, una scelta strategica adottata espressamente per “limitare i disagi alla circolazione nel periodo di maggiore flusso del traffico”.

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