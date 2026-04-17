Inter-Cagliari 3-0, le pagelle: Palestra ci prova, gli altri molto poco

Il Cagliari torna a casa sconfitto per 3-0 dall’Inter a San Siro. Una gara iniziata bene, ma che nella ripresa è degenerata a causa di errori banali e di una qualità superiore degli avversari venuti fuori alla lunga. Ecco le pagelle:

Caprile 5,5: L’Inter non lo impegna tantissimo, ma ha qualche indecisione e sul gol di Thuram poteva essere più reattivo sul cross basso.

Mina 6: Forse l’unico a reggere davvero il livello dell’avversario.

Rodriguez 5: Si lascia sorprendere dal cross basso che porta al gol di Thuram, dimenticandosi del francese.

Zé Pedro 5: Suo il buco che innesca l’azione dell’1-0. (89′ Belotti sv)

Obert 5,5: Poca roba, a sinistra il Cagliari nemmeno ci prova. (77′ Zappa sv)

Palestra 6,5: Spreca una grande occasione e sbaglia la scelta nella ripresa tentando di servire Mendy. Nonostante questo la sua partita è ricca di spunti, una spina nel fianco per Dimarco e un porto sicuro per i compagni. Purtroppo predica nel deserto.

Gaetano 5,5: Pulisce qualche pallone, ma non ha modo di spiccare nel piattume della squadra sarda. (59′ Deiola 5,5: Aggiunge quel pizzico di imprecisione di cui non si sentiva la mancanza)

Adopo 6: Gran salvataggio su Dimarco nel primo quarto d’ora. Corre tanto e gli va dato atto che il suo lavoro sporco l’ha fatto bene.

Sulemana 5,5: Un anticipo importante, ma poi poco altro. (77′ Folorunsho sv)

Esposito 5: Troppo nervoso, poco lucido nelle giocate. Il piede in qualche caso lo fa vedere, ma mai in maniera incisiva.

Borrelli 5: Perde il confronto fisico con i difensori nerazzurri. Impalpabile in area di rigore, mentre in giro per il campo è un pungiball, una sorta di “Ercolino sempre in piedi” che ogni tanto finisce giù e poi si rialza. Ma non fa altro. (58′ Mendy 5,5: Sbaglia il movimento su una grande chance creata da Palestra, dove non attacca il primo palo e dorme dietro ai difenori. Per il resto prova inconsistente)

Pisacane 5: Gara difficilissima e si sapeva. Bene le scelte del primo tempo, tranne in attacco dove Borrelli fatica ancora a dare profondità alla squadra. Palestra è un tema tattico e lo diventa grazie a Pisacane, che la partita la prepara proprio per sfruttarlo nelle ripartenze. Il secondo tempo però è un disastro e la squadra si sgretola.

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